Собственники дач будут платить налоги даже на заборы

В условиях кризиса наша страна отчаянно ищет источники пополнения бюджета. И в этом, судя по принимаемым властями решениям, она все больше становится похожа на организм, который в условиях сильного голода начинает пожирать сам себя.

Коммунальные платежи увеличат вне очереди

Продолжая подтверждать делами свой знаменитый тезис о том, что у государства «денег нет», премьер-министр Дмитрий Медведев в январе нынешнего года подписал правительственное подготовленное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) постановление (№ 54 от 24.01.2017 г. ) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Этот документ примечателен тем, что в нем подробно расписываются основания для внеочередного пересмотра тарифов в таких жизненно важных для любого собственника квартиры сферах, как тепло- и водоснабжение, а также водоотведение. Поводом для этого, в частности, может выступать:

изменение системы налогообложения регулируемой организации;

приобретение организацией в собственность соответствующих объектов;

получение прав на владение или использование объектов тепло- и водоснабжения (водоотведения) в результате концессионного соглашения или договора аренды.

На первый взгляд, постановление не затрагивает интересы рядовых граждан. Однако если вспомнить о том, что Минстрой уже не первый год усиленно продвигает в массы идею государственно-частного партнерства (ГЧП) и вообще носится с идеей заключения концессий с частными компаниями в сфере использования тех же теплосетей, как с писаной торбой, то подписанный премьером документ выглядит как очень тревожный звоночек.

Так, согласно требованиям, при заключении концессии инвестор обязан принять на себя обязательства по вложению средств в восстановление коммунальных сетей (с которыми у нас в стране творится самый настоящий кошмар). Но едва ли найдется хотя бы один адекватный частник, который согласится нести подобные расходы (а суммы-то нешуточные, речь идет как минимум о семизначных числах) в течение долгого времени без перспективы получить прибыль. А как ее получить? Ждать окупаемости десятилетиями дураков нет. Вот государство и посылает сигнал предпринимателям: оформляйте ГЧП, а в качестве профита за это получите право стричь купоны с населения без очереди. Правда, в подписанном Медведевым постановлении нет ни единого слова о том, повышаться или понижаться будут эти самые тарифы в результате подобного пересмотра. Однако правительственная пресс-служба уточняет: документ направлен на «решение проблемы финансирования и обеспечения возврата займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционных программ». Соответствующий вывод напрашивается сам собой.

Налог на долгострои вырастет в два раза

«Вот куплю участок, и начну потихоньку дом строить, чтобы было где старость встретить». Примерно так рассуждает едва ли не каждый первый россиянин, приобретающий землю для индивидуального жилищного строительства. Тех из них, кто приобрел землю до 2008 года, но по тем или иным причинам так и не смог завершить начатое строительство, совсем скоро поджидает неприятный сюрприз. Дело в том, что Государственная Дума уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при расчете налога на участок с долгостроем будут применяться повышающие коэффициенты, если с момента регистрации прав на надел прошло 10 и более лет.

При этом их размеры будут отнюдь не шуточными. Так, если в настоящее время в налоговой формуле применяется пониженный коэффициент 0,3, то после вступления в силу обсуждаемого законопроекта он увеличится более чем в 6,5 раз и будет равняться двум. Он станет применяться до тех пор, пока владелец недостроя не доведет дело до конца и не оформит права на жилой дом в соответствии с действующим законодательством. При этом смена собственника участка, а также его раздел, выдел или объединение с аналогичным объектом от применения повышающего коэффициента не спасут, исключением из этого правила станут только дачники и садоводы.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, эта инициатива преследует исключительно благие цели. Дескать, в стране сложилась порочная практика — недобросовестные граждане строят и используют жилые дома, но оформлять их не спешат, чтобы не платить налог на имущество. Вот как раз таких нерадивых собственников новация и должна подтолкнуть к активным действиям. Но ведь попутно «под раздачу» попадают и люди (чаще всего — пенсионеры), которые ведут строительство, не прибегая к кредитам и наемным рабочим, рассчитывая исключительно на собственные силы. Конечно, всем известно, что когда лес рубят, то щепки летят. Только вот уж слишком много получится в данном случае щепок, каждая из которых — это живой человек со своими собственными сложностями и проблемами, далеко не каждую из которых можно легко решить.

За забор возьмут втридорога

Власти Московской области пошли еще дальше и выступили с более громкой инициативой. В борьбе за повышение поступлений от налоговых отчислений в государственную казну они продавливают на законодательном уровне следующую новеллу: обложить трехкратным налогом не только неучтенные Роскадастром жилые и хозяйственные постройки (каковых в одном только Подмосковье по результатам недавних аэрофотосъемок уже насчитывается свыше 200 тысяч, а ведь работы будут вестись аж до мая), но еще и заборы. По логике разработчиков, раз ограждение участка имеет даже небольшой фундамент, следовательно, оно является полноценным недвижимым имуществом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Интересно, что многими СМИ с подачи представителей власти идея подается под соусом «щадящего варианта», ведь первоначально предполагалось ввести штрафные санкции не в трехкратном, а в пятикратном размере. Однако дачникам и садоводам (многие из которых — все те же пенсионеры), которых также затрагивают это предложения, от этого не легче.

«Сначала нас заставляли регистрировать колодцы и платить за них, причем нередко это происходило даже тогда, когда выяснилось, что документы надо оформлять на артезианские скважины, а не на наши пятиметровки, — возмущается жительница одного из подмосковных СНТ Светлана Сталеварова. — Чиновники, видимо, решили сыграть, что называется, на дурачка. Теперь нас будут заставлять оформлять заборы, причем с вызовом кадастрового инженера, услуги которого стоят отнюдь не три копейки, и платить за них. Боюсь представить, что последует за этим. Может быть, налогом обложат садовые дорожки? При желании ведь тоже можно сказать, что они лежат на фундаменте из песка и бетона, а значит, являются недвижимостью».

Справка «СП»

Пока чиновники всех рангов и мастей пытаются перещеголять друг друга, придумывая для населения новые налоги, исследовательский холдинг Romir в ходе исследования выявил интересную тенденцию. Как сообщила пресс-служба организации, в январе 2017 года средний чек покупки среднестатистического россиянина за один поход в магазин в очередной раз снизился (до 533 рублей). В январе 2015 года размер среднего чека составлял 587 рублей, а в январе 2016 года — 577 рублей. Особую тревогу специалистов вызывает тот факт, что средний чек в магазинах традиционной торговли по итогам января потерял сразу 30% от своих прежних значений.