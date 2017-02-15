Странные подкормки?

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Чем только ни подкармливают дачники свои растения...

Однажды по дороге на дачу услышала разговор двух женщин. Одна из них рассказывала, что подкармливает томаты касторовым маслом, другая — мёдом и отваром картофеля. А что, подумала, все эти вещества не вредные. Касторка вполне может быть стимулятором роста и цветения, отвар картофеля богат калием, а мёд содержит все микроэлементы.
Развела в литре воды одну чайную ложку касторки и опрыскала этим составом соцветия декоративного перца, который рос у меня на окне. Спустя два дня перец буйно зацвёл. А после второго опрыскивания большинство цветков превратилось в плодики.
Медовая подкормка под корень (одна столовая ложка на литр воды) пришлась по вкусу томатам. Они быстро окрепли, и зелень стала более яркой.
А картофельным остуженным отваром поливала комнатные цветы, обогатив почву калием.
Мы очень мало знаем о пользе привычных в обиходе веществ и продуктов. А ведь не только мёд растениям полезен, но и соль, сода, сахар. Не всё же надеяться на химию!

 

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