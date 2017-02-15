Сухой погреб

К концу зимы в погребах становится холоднее.

Повышенная влажность ускоряет порчу корнеплодов, способствует их прорастанию. Как это предотвратить?

Главное, что нужно делать, это почаще проветривать, чтобы предупредить образование конденсата. На пол в погребе насыпают керамзит слоем 15 — 20 сантиметров. Если погреб небольшой, можно использовать негашёную известь или поваренную соль, которые насыпают в металлические ёмкости и расставляют по углам. Другое средство — удобрение хлористый калий. Его насыпают в стеклянные банки и открытыми расставляют на полу.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







