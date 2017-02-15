Традиция — дарить радость!

Добрая традиция сложилась в Абазинском филиале Черногорского горно-строительного техникума — помогать Политовской начальной школе.

Эта школа является филиалом Усть-Чульской средней школы имени М.Е. Кильчичакова и находится в труднодоступном уголке Аскизского района. Деревушка отшельником разместилась между горными Саянскими хребтами. Единственный очаг культуры в селе — это школа... Сотрудники филиала ЧГСТ совместно со студентами-волонтёрами оказывают посильную помощь школе. Так, в начале учебного года директор филиала техникума Николай Бешенов вручил ребятишкам подарки, а также подцветочники, изготовленные студентами, обучающимися по профессии «Сварщик».

Накануне Нового года школьники также получили сладкие подарки. А ещё были изготовлены новогодние украшения для фасада здания. В планах у студентов — помочь в косметическом ремонте здания школы.

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