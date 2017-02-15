В Абакане обезьяны, сурикаты и белки съели валентинки

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республиканском центре живой природы в канун Дня всех влюбленных провели конкурс «Валентинка для животных».

Школьники принесли в абаканский зоопарк съедобные сердечки из зерна, фруктов и овощей. Оригинальные и вкусные композиции после выставки оказались на столе у местных обитателей. Птиц покормили валентинками из злаков, мёда, сиропа и клейстера. Поделки с удовольствием отведали и обезьяны, сурикаты, белки.

 – Ребята  проявили фантазию, – рассказала  методист зоопарка Елена Межова. – В награду они получили пушистых кроликов.

В честь Дня святого Валентина специалисты абаканского зоопарка и педагоги по прикладному творчеству организовали мастер-классы для посетителей. Желающие изготовили сувениры-сердечки  для своих близких, сообщили в пресс-службе минприроды Хакасии.

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