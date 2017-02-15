В Абакане подрядчика заставят довести до конца капитальный ремонт подъездов

Прокуратура проверила информацию, размещённую в Интернете, о ненадлежащем качестве работ в доме № 78 на проспекте Ленина.

По итогам конкурсного отбора компания «Палитра-М» откапиталила инженерные сети в жилом здании. Акт приемки подписан 1 декабря прошлого года всеми членами приемочной комиссии, в том числе, представителем собственников и управляющей компанией МУП «УЖК».

По сведениям республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в период проведения восстановительных работ собственники не жаловались на их некачественное выполнение. Недостатков не выявлено и по результатам осмотра общего имущества дома, проведенного с привлечением сотрудников фирмы «Палитра-М» и председателя многоквартирного дома.

Однако прокуратура в феврале осмотрела первый и второй подъезды и обнаружила на лестничных площадках частичные повреждения побелочного слоя, нарушения целостности окраски. МУП «УЖК» не направляло подрядчику и региональному оператору претензии и не требовало устранить недостатки, а это нарушает права жильцов. В итоге, прокурор вынес директору управляющей компании представление. Устранение повреждений в подъездах контролирует надзорное ведомство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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