В Абакане снегоуборочная машина закинула иномарку на газон

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ДТП произошло 13 февраля на перекрёстке улицы Крылова и проспекта Дружбы Народов.

Авария напротив городского ЗАГСа попала в камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как со стороны улицы Крылова автомобилистам загорается красный сигнал светофора, и они начинают движение. Внезапно водитель снегоуборочной машины, ехавшей по второй полосе, взял правее. Боковой интервал между иномаркой и служебной машиной моментально сократился. Грузовик зацепил легковушку. Машину отбросило на газон.

Пользователи соцсетей ехидно замечают,  мол, стоишь, никого не трогаешь, а тебя бац КАМАЗ утащил. Другой комментатор поделился личным опытом: "Меня также фура зацепила и даже не почувствовала (авт.: не остановилась)".

Видео: Автолюбители Хакасии и Красноярского края

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