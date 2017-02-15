В Балыксе Аскизского района планируется построить горнолыжный курорт

Проект был признан Советом развития республики экономически перспективным и одобрен.

Инвестор – ООО «Дом» начал подготовительные работы, сейчас готовится проектно-сметная документация. В Балыксе уникальная природа, горы сменяются равнинами, есть горные реки и лесной массив. Благодаря этому планируется, что курорт может стать круглогодичным. Летом можно развивать пеший туризм, сплавы по горным рекам, а зимой курорт может претендовать на семейный центр для горнолыжного спорта. До курорта можно будет добраться не только на личном автомобиле, но и железнодорожным транспортом, сообщили в правительстве Хакасии. Это позволит приезжать в центр и организованным туристическим группам, школьникам.

- Это очень интересный проект, который значительно увеличит поток туристов в Хакасию, а также позволит жителям нашей республики заниматься популярным видом спорта, не выезжая за пределы региона, причем, как уверяет инвестор, по приемлемым ценам, – отметил Виктор Зимин. – Для Хакасии этот горнолыжный центр интересен еще и с точки зрения перспективного развития автотрассы Абакан – Большой Ортон – Таштогол, которая свяжет республику с Кемеровской областью.

Строительство горнолыжного центра рассчитано на три года. Стоимость работ – около 1 миллиарда рублей. С открытием горнолыжного центра в Аскизском районе появится около 140 новых рабочих мест.

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