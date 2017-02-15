В ДНР поймали что-то серое фиолетовое и ненужное и сразу выбросили из республики

15.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи В ДНР поймали что-то серое фиолетовое и ненужное и сразу выбросили из республики отключены

В ДНР поймали что-то серое фиолетовое и ненужное и сразу выбросили из республики

Из Донецкой народной республики выдворили ЛГБТ-активиста Олега Васильева, известного под псевдонимом Серое Фиолетовое. Васильев, бывший участник группы "Война", считался пропавшим без вести с конца января.

Как сообщает телеканал "Россия 24", обнаружили и задержали для досмотра активиста в селе Успенка. В силовых структурах ДНР считают, что он собирался провести несанкционированную акцию в Донецке. Но не вышло, и Серое Фиолетовое депортировали туда, откуда пришел.

Ранее в соцсетях появилась тревожная запись — "помогите найти человека". На фото — пропавший или пропавшая, которая когда-то был просто Олегом Васильевым, сейчас Мария Штерн, но предпочитает себя называть Серое Фиолетовое. Активист ЛГБТ-движения пропал не где-нибудь, а на территории Донецкой народной республики.

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