В Омске начали импортозамещающее производство имплантатов

Ученые Омского технического университета (ОмГТУ) разработали технологию производства имплантатов. Сотрудники вуза занялись изготовлением титановых имплантатов для ног. В перспективе университет может запустить в производство имплантаты для рук, ребер и ключицы. Отмечается, что стоимость медицинских изделий будет в 2-3 раза меньше, чем у иностранных аналогов.

Разработкой новой технологии производства в политехе занялись по предложению Клинического медико-хирургического центра. Сегодня российские травматологи и ортопеды работают в основном с имплантатами американского и китайского производства. По словам разработчиков, новая технология позволит значительно сэкономить на затратах и, кроме того, повысить прочность готовых изделий на 10-20%. Отметим, стоимость имплантатов производства США доходит до 70 тысяч, производства Китая – до 40 тысяч рублей.

Сейчас изготовлено 12 образцов имплантатов четырех видов – для тазобедренных суставов и голеней. Образцы изготовлены из титана ВТ-6, закупленного в Екатеринбурге. Изделия уже успешно прошли испытания.

Известно также, что ОмГТУ закупил оборудование для производство медизделий по разработанной технологиина общую сумму порядка 6 миллионов рублей. Это лазерный гравер, машина для полировки, инструменты для резьбы, а также накатной инструмент для винтов. Как только техника будет установлена, в процесс производства включатся еще 10-15 сотрудников и студентов кафедры металлорежущих станков и инструментов ОмГТУ.

Отметим, годовая мощность нового производства, согласно планам вуза, должна составить от 10 до 15 тысяч изделий. Разработчики оговариваются, что не смогут предложить все виды имплантатов, но в ближайшем будущем намерены запустить в производство еще 10 типов: для рук, ребер и ключиц, а также детские имплантаты. Кроме того, разрабатывают и производство из мягких полимеров.

Разработчики также сообщают, что технология производства была разработана в ноябре прошлого года. Заготовка листовой штамповкой позволила значительно удешевить процесс и, главное, повысить показатели прочности. Стоимость имплантатов, изготовленных по такой технологии, составит порядка 20 тысяч рублей. Добавим, на сегодняшний день в стране существует только три производства имплантатов: в Перми – изделия простой конфигурации, под Москвой действует американское производства, во Владивостоке – китайское.