В Подмосковье построят новый полноценный завод Мерседес

В Подмосковье подписали инвестиционный контракт по строительству завода Mercedes в Московской области.

Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписали документы со стороны Подмосковья.

На прошлой неделе Mercedes подписал специальный инвестконтракт на строительство завода. Также контракт подписал «КамАЗ». Завод планируют запустить в 2019 году.

Директор департамента оперативных стратегий Daimler AG Йоахим Фольман ранее сообщил, что концерн рассматривал для размещения производства автомобилей в России несколько регионов: Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Набережные Челны, Тольятти, Калугу, Москву. В итоге наиболее привлекательной с точки зрения строительства завода оказалась Московская область.

Завод АО Мерседес-Бенц РУС планируют построить на территории деревни Ложки сельского поселения Пешковское в Солнечногорском районе Подмосковья. Будет построен полноценный завод, который планирует производить порядка 4-5 модельных рядов автомобилей Mercedes.