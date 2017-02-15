В Подмосковье построят новый полноценный завод Мерседес

15.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
  • В Подмосковье подписали контракт по строительству завода Mercedes

В Подмосковье подписали инвестиционный контракт по строительству завода Mercedes в Московской области.

Девять экземпляров инвестконтракта по строительству завода Mercedes. Только что подписали документы со стороны Подмосковья.

На прошлой неделе Mercedes подписал специальный инвестконтракт на строительство завода. Также контракт подписал «КамАЗ». Завод планируют запустить в 2019 году.

Директор департамента оперативных стратегий Daimler AG Йоахим Фольман ранее сообщил, что концерн рассматривал для размещения производства автомобилей в России несколько регионов: Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Набережные Челны, Тольятти, Калугу, Москву. В итоге наиболее привлекательной с точки зрения строительства завода оказалась Московская область.

Завод АО Мерседес-Бенц РУС планируют построить на территории деревни Ложки сельского поселения Пешковское в Солнечногорском районе Подмосковья. Будет построен полноценный завод, который планирует производить порядка 4-5 модельных рядов автомобилей Mercedes.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,271