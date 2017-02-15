В Сорске готовятся к республиканскому фестивалю ГТО

Региональный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса стартует 17 февраля в Сорске на спортивных объектах «Дом спорта» и лыжной базе «Икар».





В зимнем нем примут участие жители Хакасии от 9 до 70 лет.

- При выполнении нормативов для получения знаков отличия комплекса обязательны испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость, - рассказал ответственный координатор за внедрение ГТО в республике Михаил Сафоненко.

Значки теперь могут получить не только учащиеся, но и все желающие. В Сорске запланировано выполнение нормативов по стрельбе из электронного оружия, подтягиванию, прыжкам в длину с места, отжиманию, рывку гири, упражнению на гибкость, плаванию и бегу на лыжах, сообщили в минспорта Хакасии. Победитель определится как в личном, так и в командном зачете.

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