В Хакасии больным туберкулёзом выдают продукты и оплачивают проезд

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В прошлом году из республиканского бюджета потрачено 3,5 миллиона рублей на социальную поддержку пациентов с поражением лёгких палочкой Коха.

Более 300 человек, лечащихся от туберкулёза, получили продуктовые наборы. Также 56 пациентам противотуберкулезного диспансера компенсировали транспортные расходы на проезд  до  места  проведения  контролируемого лечения и обратно. Хакасия – один из немногих субъектов в стране, оказывающий системную социальную помощь больным туберкулезом, чтобы мотивировать пациентов к лечению, сообщает пресс-служба минздрава Хакасии.

В рамках соглашения между министерством здравоохранения России и правительством Хакасии в 2016-м  из федерального бюджета   выделено более 14 миллионов рублей на диагностику и лечение  туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. По  данным Федеральной службы государственной статистики по республике, в прошлом году в регионе зарегистрировано снижение смертности от туберкулеза на 30,6 процента по сравнению с 2015 годом. 

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