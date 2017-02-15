В Хакасии больным туберкулёзом выдают продукты и оплачивают проезд

В прошлом году из республиканского бюджета потрачено 3,5 миллиона рублей на социальную поддержку пациентов с поражением лёгких палочкой Коха.

Более 300 человек, лечащихся от туберкулёза, получили продуктовые наборы. Также 56 пациентам противотуберкулезного диспансера компенсировали транспортные расходы на проезд до места проведения контролируемого лечения и обратно. Хакасия – один из немногих субъектов в стране, оказывающий системную социальную помощь больным туберкулезом, чтобы мотивировать пациентов к лечению, сообщает пресс-служба минздрава Хакасии.

В рамках соглашения между министерством здравоохранения России и правительством Хакасии в 2016-м из федерального бюджета выделено более 14 миллионов рублей на диагностику и лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. По данным Федеральной службы государственной статистики по республике, в прошлом году в регионе зарегистрировано снижение смертности от туберкулеза на 30,6 процента по сравнению с 2015 годом.

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