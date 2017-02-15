В Хакасии проживают более 4000 воинов-интернационалистов

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Все они — федеральные льготники и имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты по линии ПФР. Её размер для ветеранов боевых действий с 1 февраля текущего года составляет 2780,74 рубля.

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Свой воинский долг за пределами Родины выполняли и жители Хакасии. В Отделении Пенсионного фонда РФ по Хакасии зарегистрировано 4087 ветеранов боевых действий (1428 из них – жители Абакана). Ветераны боевых действий имеют право на набор социальных услуг (лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно). Право на получение набора социальных услуг у гражданина возникает автоматически, при установлении ЕДВ. Никакого дополнительного заявления писать не нужно, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по РХ. Напомним, что гражданин может сам выбрать, в каком виде он будет получать набор социальных услуг: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Чтобы в следующем году получать НСУ деньгами (или какую-то его часть) или наоборот, вернуться к натуральной форме, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР до 1 октября текущего года. Кто не подаст заявление до этой даты, смогут реализовать право выбора только через год.

 

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