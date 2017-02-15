В Хакасии строятся детсады, спорткомплексы и усовершенствуются предприятия

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В муниципальных образованиях региона продолжают реализовывать программы развития промышленности, энергетики, транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, инфраструктуры, местного потребительского рынка.

Благодаря программам социально-экономического развития, в прошлом году  в Абакане завершили строительство детского сада «Добрыня» и начали возводить культурно-досуговый центр в седьмом жилом районе, а также легкоатлетический манеж спортивного комплекса «Абакан».

В Усть-Абаканском районе модернизировали производства СПК «Сибирь» и ООО «Сыродел», реконструировали горнотранспортную часть отработки Черногорского каменноугольного месторождения, организовали производство по переработке изношенных автомобильных шин и изготовлению резиновой плитки, построили линию по производству бентонитовых гранул. В селе Московское появилась животноводческая ферма. В Ширинском районе «Коммунаровский рудник» приобрёл новое оборудование и технику, на территории предприятия «Целинное» построили новые телятники, родильные отделения для скота, зерносклады.

На реализацию комплексных программ городских округов и муниципальных районов в прошлом году было направлено 10 018,8 миллиона рублей, что составило 80,3 процента от плана, сообщили в пресс-службе министерства экономики Хакасии.

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