Война в Сирии: Сотни ракет ВКС России и «Тигры» ровняют с землей позиции ИГИЛ на востоке Алеппо

Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на ИГИЛ в восточной части Алеппо.

После короткой передышки, длившейся менее 2-х суток, силы Сирийской Арабской Армии со штурмовой дивизией «Тигры» в авангарде возобновили мощное наступление на востоке провинции Алеппо.

К северо-востоку от авиабазы Квейрис Tiger Force прорвали оборону боевиков в поселках Хирбет Джахша и Аль-Мансура. Таким образом, по террористам был нанесен удар, обозначивший новый вектор продвижения на восток, а не на север в направлении оплота ИГИЛ* — города Аль-Баб.

Решающим событием для наступления стала поддержка ВКС России, совершивших более 40 боевых вылетов, в результате которых по боевикам было выпущено около 140 ракет класса «воздух-земля».

Одна из главных целей этого наступления — расширить зону контроля над дорогой Тадеф, последней крупной транспортной артерии ИГИЛ, которая уже была существенно сжата неделю назад, передает арабское агентство AMN.

Кроме того, подобные маневры носят тактическую роль с целью распыления сил боевиков, вынужденных обороняться на нескольких фронтах, без понимания того, где будет нанесен главный удар. Это сильно мешает им консолидировать свои силы на одном направлении, так как под угрозой не только Аль-Баб, но и Дейр Хафер.

Добавим, что на данный момент времени бои ведутся на северо-востоке по периметру военного аэродрома Кувейрис (Квейрис), 5 населенных пунктов, включая Абу-Джаббер, Беджан и Аль-Магара, полностью очищены от террористов ИГИЛ.

Последние, по сообщениям компетентных источников, вынуждены снимать свои отряды, чтобы хоть как-то сдержать мощный напор атакующих.

ВКС России наносят град ударов по ИГИЛ между Аль-Баб и Дейр Хафер

Вечером в понедельник ВКС России продолжили наносить авиаудары по восточной сельской местности Алеппо, уничтожая позиции ИГИЛ между городами Дейр Хафер и Аль-Баб.

Российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим на юго-западе Латакии, чтобы помочь сирийским и турецким войскам, в настоящее время сражающимся с террористами на плато Аль-Баб и равнине Дейр Хафер.

По данным источников, ВКС России в основном сосредоточили свое внимание на дороге, ведущей от Аль-Баб в Дейр Хафер. Именно в этом районе Сирийская Арабская армия в настоящее время атакуют боевиков.

Российские самолеты наносят все новые воздушные удары, заставляя террористов ИГИЛ отказаться от контратак против сирийских и турецких войск на востоке провинции Алеппо.

«Тигры» освободили новые поселки, выбив ИГИЛ

Сирийская Арабская армия за 48 часов освободила от ИГИЛ 6 поселков в восточной части провинции Алеппо.

Во вторник «Тигры» продолжили успешные военные операции на плато Аль-Баб, освободив поселки Байджан и Мушарифа после ожесточенного сражения с террористами.

Имея под контролем эти два населенных пункта, Сирийской армия теперь обеспечила безопасность северного периметра военного аэродрома Квейрис.

В это же время турецкие войска и боевики оппозиции пытаются вытеснить ИГИЛ из Аль-Баба, но они сталкиваются с ожесточенным сопротивлением и даже потеряли часть занятых позиций под натиском банд ИГИЛ.

Курды также присутствуют в этом районе, но у них в в последние недели нет особых успехов.

Медиа-крыло ИГИЛ опубликовало фото и видео авиаударов ВКС РФ и ВВС САР в районе Аль-Баб. На кадрах ниже российский Су-24, Ми-17 и Л-39 ВВС Сирии бомбят позиции боевиков.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.