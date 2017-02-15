Все судьбы в единую слиты

«Война не закончена, пока неизвестна судьба последнего солдата» — эти слова стали знаковыми для редактора телекомпании РТС Анны Ахпашевой и её авторской военно-патриотической передачи «Возвращение».

Идея программы вынашивалась несколько лет, съёмки же начались год назад. Выпуск, второй, третий... Передача сразу же нашла отклик в сердцах телезрителей.

За десять эфирных минут Анне Ахпашевой удаётся раскрыть судьбы наших прадедов, героически воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. У каждого своя история, через которую красной нитью проходят страшные события роковых сороковых. Герои «Возвращения» — участники той войны. Те, кто не вернулся с поля боя, те, о ком более 70 лет не было вестей.

— К нам в редакцию часто обращались поисковики, просили объявить, что найдены останки наших земляков, их нагрудные медальоны и прочее, чтобы родственники вышли на связь, — рассказывает автор «Возвращения». — Мне и моим коллегам, главному режиссёру Дмитрию Ипполитову и операторам Владиславу Пустовойту и Дмитрию Паршину, близка тема войны. В своё время искала в архивах данные и о своих родственниках, пропавших без вести. Знаю, насколько непросто зацепится за ниточку и выяснить судьбу людей, последнее воспоминание о которых — «ушёл на фронт».

Тем не менее съёмочной группе удаётся «вернуть» домой солдат, память о которых до сих пор жива в их семьях. Одной из самых запоминающихся стала работа над передачей об уроженце села Табат Бейского района Михаиле Потехине. На войну его призвали практически мальчишкой. Писал домой: «Мама, как хочется жить... Почему ты не родила меня девчонкой?!» Погиб в страшном бою под Ржевом, в атаке. Тело убитого упало на моток колючей проволоки. Так и провисело 70 лет, пока поисковики не обнаружили. Опознать Потехина не составило труда: солдатский медальон, остаток валенка, миска, именная фляжка. А вот найти родственников удалось только телевизионщикам. Оказалось, ещё живы три его родные сестры. Одна из них даже помнит, как, прощаясь, братишка держал её на руках. В семье хранится портрет солдата.

— Во время съёмок этого выпуска мы приехали к сестре солдата в Минусинск, — говорит Анна. — Самым сложным было сдерживать слёзы. Эмоции переполняют и родственников, и тебя самого. Здесь главное — суметь передать эту атмосферу. И вот тут выручает мастерство операторов. Не все герои хотят, чтобы их слёзы видели, а мои коллеги умеют тонко уловить движения рук, выражение глаз наших собеседников.

За режиссёрские ходы отвечает Дмитрий Ипполитов. Ему удаётся подбирать музыкальное оформление, которое гармонично сопровождает историческую хронику, видеоряд с архивными документами и семейными фотографиями.

— Для заставки с названием передачи мы использовали тёмные тона, чтобы привлечь внимание зрителей, — рассказывает Дмитрий Ипполитов, продолжая одновременно работать над выпуском «Возвращения», ведь вечером эфир.

Журналисты уже выпустили более 20 передач. Благодаря «Возвращению» жители Хакасии не только находят безвестно пропавших фронтовиков, но и обретают душевное спокойствие, узнавая о судьбах предков, их подвигах и наградах. Недавно съёмочная группа помогла найти в Абакане могилу Героя Советского Союза (всего в столице Хакасии их похоронено трое). К надгробию фронтовика Виктора Москвина давно не приносили цветов. Теперь ситуация изменится, и 9 Мая ветерану, как и другим героям, воздадут положенные почести.

После каждого выпуска «Возвращения» в редакцию звонят благодарные зрители. Кому-то удаётся узнать о судьбе своих родных. Благодаря работе поисковиков и журналистов мемориалы многих населённых пунктов республики пополнились именами солдат-земляков, о которых до сих пор ничего не было известно. Работать над выпусками непросто, но для Анны Ахпашевой важно сохранить память о своих земляках, ценою собственных жизней приближавших Великую Победу.

Коротко

Передача «Возвращение» заняла третье место, уступив федеральным телеканалам «Звезда», ГТК «Телеканал «Россия», в 15-м всероссийском конкурсе «Патриот России-2016». Удостоена специальной награды жюри межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд». Программу также отметили и на Северокавказском открытом фестивале кино и телевидения «Кунаки».

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