Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

15.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Пока на Донбассе убивают...  в Киеве прошла украинская неделя моды - Ukrainian Fashion Week и уже почти 8 лет для меня это очень особенный период, я пишу о людях, которые туда ходят. Ходят годами, чтобы приобщиться к прекрасному, но им это почему-то не помогает.

Фейспалм и визуализация в одном кадре. Причем некий двойной фейспалм, всем телом, с элементами йоги.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Когда ты будто вышла из фильмов Альмодовара и Эйрамджана одновременно. Эйрамджана лучше не гуглить, поверьте на слово.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Спасибо, что Король не голый. А он может (не идите по ссылке) – http://ragu.li/?p=8106

Я вас предупреждала, не идти по ссылке!

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Светлана Вольнова отмечалась чуть ли не на каждой неделе. Как же ее плющит!

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Нет такой темы, которую она не раскрыла!

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Каждая женщина немножко лошадь.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Сергей Пастух – концентрат гламура и рака вкуса.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

А потом в мужском туалете неподготовленные кадры имеют шанс получить травму на всю жизнь)

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Когда ты знаешь, что коллекции тебя удивят, и поэтому готовишься заранее и рисуешь на лбу удивленно поднятые брови.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Служительницы культа леопьорда.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Часто гости на UFW раскрывают не только тему психических расстройств (хотя куда без них), но и другие интересные темы.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Оксана Вояж – богиня пошлости и образов продуманных до невинно убиенной морской свинки, повесившейся на сапоге.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Здесь сразу две темы, но обе раскрыты не до конца.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

“Златая цепь на дубе том …” UFW – место, где цитируют классику.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Ингода на fashionweek у вас есть шанс раскрыть тему, которую вы предпочитали даже не приоткрывать.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

“Черный квадрат” Малевича уже не тот.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Ирэна Реонольдовна. Здесь просто хочется процитировать:

…мировые таблоиды сейчас говорят о какой-то стильности Мишель Обамы… Я большей безвкусицы еще не встречала. Но это мое объективное мнение…

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Мастер-класс по драпировке сала.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Слон и моська.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Хохлома и Хуета.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

«Венера в мехах».

Хотя, по моему мнению, Захер-Мазох даже не догадывается, что такое страшная боль, потому что он никогда не был на украинской неделе моды.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Прежде чем Полякова скатилась в кокошники у нее фантазия была намного лучше.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Вкус Ани Вараввы как фактура ее палантина. Дыр больше чем чего-то другого.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Я всегда удивлялась, откуда берется столько безвкусицы у Елены Филоновой, а ей просто однажды прилетело в голову.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Когда накрасила ногти на ногах в цвет верхней одежды и хочешь всем это показать.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Балерина ДЕбугаГА.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Иногда мне кажется, что в каких-то частях страны ЛСД уже легитимировано.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Хотя от одного взгляда на некоторых гостей фешнвику лсд-трип гарантирован.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Одним словом, гости UFW умеют, хотят и курят.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

И если вам тоже так хочется, то есть способы скрыть свои лица от публики.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Марс атакует!

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Все, что я думаю о вышеизложенном.

Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Вот вам цветы за то, что досмотрели.

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