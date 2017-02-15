Хазарская неделя моды на Украине – фото, после которых вы захотите вырвать глаза

Пока на Донбассе убивают... в Киеве прошла украинская неделя моды - Ukrainian Fashion Week и уже почти 8 лет для меня это очень особенный период, я пишу о людях, которые туда ходят. Ходят годами, чтобы приобщиться к прекрасному, но им это почему-то не помогает.

Фейспалм и визуализация в одном кадре. Причем некий двойной фейспалм, всем телом, с элементами йоги.

Когда ты будто вышла из фильмов Альмодовара и Эйрамджана одновременно. Эйрамджана лучше не гуглить, поверьте на слово.

Спасибо, что Король не голый. А он может (не идите по ссылке) – http://ragu.li/?p=8106

Я вас предупреждала, не идти по ссылке!

Светлана Вольнова отмечалась чуть ли не на каждой неделе. Как же ее плющит!

Нет такой темы, которую она не раскрыла!

Каждая женщина немножко лошадь.

Сергей Пастух – концентрат гламура и рака вкуса.

А потом в мужском туалете неподготовленные кадры имеют шанс получить травму на всю жизнь)

Когда ты знаешь, что коллекции тебя удивят, и поэтому готовишься заранее и рисуешь на лбу удивленно поднятые брови.

Служительницы культа леопьорда.

Часто гости на UFW раскрывают не только тему психических расстройств (хотя куда без них), но и другие интересные темы.

Оксана Вояж – богиня пошлости и образов продуманных до невинно убиенной морской свинки, повесившейся на сапоге.

Здесь сразу две темы, но обе раскрыты не до конца.

“Златая цепь на дубе том …” UFW – место, где цитируют классику.

Ингода на fashionweek у вас есть шанс раскрыть тему, которую вы предпочитали даже не приоткрывать.

“Черный квадрат” Малевича уже не тот.

Ирэна Реонольдовна. Здесь просто хочется процитировать:

…мировые таблоиды сейчас говорят о какой-то стильности Мишель Обамы… Я большей безвкусицы еще не встречала. Но это мое объективное мнение…

Мастер-класс по драпировке сала.

Слон и моська.

Хохлома и Хуета.

«Венера в мехах».

Хотя, по моему мнению, Захер-Мазох даже не догадывается, что такое страшная боль, потому что он никогда не был на украинской неделе моды.

Прежде чем Полякова скатилась в кокошники у нее фантазия была намного лучше.

Вкус Ани Вараввы как фактура ее палантина. Дыр больше чем чего-то другого.

Я всегда удивлялась, откуда берется столько безвкусицы у Елены Филоновой, а ей просто однажды прилетело в голову.

Когда накрасила ногти на ногах в цвет верхней одежды и хочешь всем это показать.

Балерина ДЕбугаГА.

Иногда мне кажется, что в каких-то частях страны ЛСД уже легитимировано.

Хотя от одного взгляда на некоторых гостей фешнвику лсд-трип гарантирован.

Одним словом, гости UFW умеют, хотят и курят.

И если вам тоже так хочется, то есть способы скрыть свои лица от публики.

Марс атакует!

Все, что я думаю о вышеизложенном.

Вот вам цветы за то, что досмотрели.