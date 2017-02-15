Запорожские казаки – потомки египетских фараонов. MOUNT SHOW. Випуск №83

15.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Запорожские казаки – потомки египетских фараонов. MOUNT SHOW. Випуск №83

Сегодня в выпуске!
Россия наступает на Корею? Пресс-секретарь Зимбабве отжигает. Верховная Рада ЮАР. Яценюк хочет помочь Трампу построить стену на границе с Мексикой. Запорожские казаки - потомки египетских фараонов. Депутат Петров предложил создать комитет магии и легализовать колдунов. Глава Ингушетии размазывает чиновников по стенке. Самый богатый депутат Госдумы объявил себя банкротом. Омск, снег, мэр Двораковский. Ужасы в психиатрической больнице Ульяновска и многое другое.
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 28 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,266