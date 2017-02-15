Жители малых сел Хакасии получат деньги на ремонт крыш

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Программа помощи жителям малых сел в ремонте крыш продолжит действовать и в этом году.



В  прошлом  году выплаты  на  эти цели получили 62 семьи из Аскизского, Бейского, Боградского, Таштыпского, Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и Ширинского районов.

- Отремонтировать кровли домов за счет государства смогли 38 многодетных семей, 22 одиноко проживающих пенсионера, а также ветеран боевых действий и инвалид, воспитывающий ребенка, - пояснил заместитель министра социальной защиты Хакасии Андрей Шулбаев.

В нынешнем году из республиканской казны   на эту статью  выделят более 4 миллионов 300 тысяч рублей. Максимальный размер субсидии составит 70 тысяч рублей, сообщили в Минсоцзащиты.  На  данную меру социальной поддержки могут рассчитывать также инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов, участников войны и труженики тыла.  Льготникам следует обращаться в управление социальной поддержки населения по месту жительства.

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