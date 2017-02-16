Шойгу назвал бесперспективным намерение США выстраивать с Россией диалог с «позиции силы»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал сделанное ранее заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что странам НАТО необходимо выстраивать партнерские отношения с Россией с "позиции силы". По словам руководителя российского оборонного ведомства, такой подход бесперспективен.

При этом Шойгу, как и Мэттис накануне, заявил о готовности восстанавливать отношения между странами. "Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", - цитирует "Интерфакс" заявление министра обороны РФ.

Также Шойгу отметил, что Минобороны ждет от Пентагона разъяснения его позиции по отношению к России на переговорах начальников генеральных штабов РФ и США, которые состоятся в четверг, 16 февраля, в Баку. "Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - заявил глава российского оборонного ведомства.

В департаменте информации Минобороны РФ сообщили накануне, что на переговорах в столице Азербайджана будет обсуждаться текущее состояние и перспективы военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросы предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон.

Накануне в Брюсселе началась двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Глава Пентагона заявил во время заседания, что выстраивать партнерские отношения с Россией государствам альянса необходимо с позиции силы. "Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы", - сказал Джеймс Мэттис. Он также отметил, что необходимость соблюдать баланс между сотрудничеством и конфронтацией - это неприятное стратегическое положение.

Еще будучи кандидатом на пост главы Пентагона, Мэттис заявлял, что Россия пытается "расколоть НАТО", в связи с чем, по его мнению, необходимо принять дипломатические, экономические и военные шаги. Также он отмечал, что в тех областях, где сотрудничество Москвы и Вашингтона невозможно, Соединенные Штаты должны будут противостоять поведению России и защищать себя, если РФ решит действовать вопреки интересам США.

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