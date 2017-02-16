Аллуш рассказал о планах относительно переговоров по Сирии в Астане

Представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллуш заявил, что возглавляемый им технический комитет вооруженной сирийской оппозиции не собирается обсуждать «какие-либо политические вопросы», пока в Сирии не достигнут «реальный прогресс на земле».

Он заявил, что «оппозиция не будет обсуждать какие-либо политические вопросы», пока не закрепится режим прекращения огня. Кроме того, до обсуждения политических тем он считает необходимым решить вопросы гумпомощи и заключенных.

Он возглавит группу, куда, по его же словам, войдут военные эксперты, политические и юридические советники. Эта группа примет участие во встрече в Астане, однако не будет вступать в переговоры как полноценная делегация, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Группа намерена предложить ряд идеи по «выводу иностранных вооруженных формирований (из Сирии), отправки международных сил, выбранных гарантами (перемирия)».

Оппозиция выступает за бесполетную зону в Сирии и «передачу соглашения о прекращении огня в Совет Безопасности ООН для (его) утверждения».

По версии вооруженной оппозиции, эти шаги необходимы для закрепления договоренностей о режиме перемирия, вступившего в силу 30 декабря минувшего года.

Аллуш прибыл в четверг в Астану. Также в столицу Казахстана прибыли оставшаяся часть делегации Турции и оппозиции Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним, источники сообщали, что делегацию оппозиции Сирии в Астане возглавит представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш.

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