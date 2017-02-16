Американцы просят Дональда Трампа выгнать Сороса из США

Тысячи американцев просят президента США Дональда Трампа лишить гражданства и депортировать из страны миллиардера Джорджа Сороса. Соответствующая петиция, под которой подписались около 9 тыс. человек, была опубликована на сайте Change.org. Её автор — композитор Ванесса Фелтнер — надеется, что Трамп также запретит Соросу и его семье вести бизнес в Америке и подкупать политиков. По её словам, Сорос проплачивает протесты, в том числе и в США, например «Марш женщин», чтобы расколоть общество, как это случилось на Украине. Ванесса рассказала RT, что лично доставит прошение президенту. Ранее женщина уже встречалась с главой государства во время его поездки в штат Огайо на встречу с избирателями.

На сайте Change.org недавно появилась петиция, в которой американцы призывают президента Дональда Трампа выслать из США известного инвестора и лоббиста Джорджа Сороса. Отметим, что фонды Сороса поддерживали протесты на Украине во время «майдана», акции в Сербии, Казахстане. Кроме того, миллиардер выделил $6 млн на поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Через фонд «Открытое общество» он на протяжении многих лет выделял миллионы долларов на спонсирование оппозиционных движений в Европе, в частности на Украине, других странах СНГ и Сербии. Сорос финансировал митинги в США против избранного президента Дональда Трампа.

«Мы, люди, больше не будем терпеть вредительство Сороса и его активные действия, уничтожающие наши традиции. Он пытается разрушить страну. Мы не хотим открытых границ или открытого общества. Нам нужно, чтобы Америка оставалась независимой страной с христианскими ценностями. Президент Трамп, мы просим тебя выгнать Джорджа Сороса из Соединённых Штатов. Мы просим запретить ему и всем членам его семьи заниматься бизнесом в США и инвестировать в фонды коррумпированных политиков, которыми он манипулирует», — говорится в тексте петиции.

Раскол общества

Автор обращения — композитор Ванесса Фелтнер — просит главу государства лишить миллиардера гражданства США, чтобы уберечь американское общество от раскола.

«Он оплачивал массовые беспорядки, в которых были ранены и убиты невинные люди, а их дома были разрушены. Мы видели, что он спонсировал бунты в Европе, а теперь это грозит Америке. Сорос — бессердечный монстр, который может уничтожить весь мир и заставить нас подчиниться его условиям», — рассказала она RT.

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне и других городах США прошли массовые акции протеста под названием «Марш женщин», в которых приняли участие около 2 млн человек. При этом более 50 организаций, устроивших шествие, финансировались Соросом.

Ранее RT сообщал, что фонды Сороса спонсировали европейские НКО, а также активистов в Казахстане и на Украине, которые сотрудничали с журналистами, юристами, госслужащими, а также обучали оппозиционеров «бороться за свои права» и организовывать митинги.

В прошении Ванесса приводит в пример цитату из книги Джорджа Сороса «Эпоха ошибок», где он пишет, что «основным препятствием для стабильного и справедливого мирового порядка являются Соединённые Штаты».

«Сорос сам признаётся, что самое большое достижение для него — уничтожить Америку. Он настолько богат, что может подкупить власти и сделать с нами всё, что захочет», — говорит Фелтнер.

Болото коррупции

Сейчас петицию уже подписали почти 9 тыс. человек. После того как прошение наберёт 10 тыс. подписей, Ванесса намерена лично передать её президенту.

«Отдам петицию Дональду Трампу, а затем создам ещё одну на сайте Белого дома. Мы решительно настроены остановить Сороса и избавиться от политиков, которые получали от него деньги. Мы осушим болото и упрячем их за решётку», — поясняет автор петиции.

Во время избирательной кампании в США Джордж Сорос активно поддерживал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Из писем главы штаба экс-госсекретаря Джона Подесты, которые были обнародованы порталом WikiLeaks, стало известно, что Сорос проплачивал демонстрации недовольных результатами голосования, а также финансировал сайт петиций MoveOn.org, призывающий пользователей к протестам. Кстати, в своём прошении Ванесса также предлагает закрыть этот сайт.

Хиллари Клинтон и её помощники прислушивались к мнению лоббиста. К примеру, представитель штаба Клинтон Робби Мук и её личный ассистент обсуждали сотрудничество с политическим фондом Сороса «Америка голосует».

«Я бы пошёл на этот шаг по политическим мотивам (чтобы Сорос был доволен). Пока что не ясно, как «Америка голосует» повлияет на нынешний выборный цикл. И в этом цикле большой пользы не было», — пишет Мук.

Кроме того, лоббист пожертвовал $6 млн организации Priorities USA Action, которая поддерживала предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.

Встреча с президентом

В прошлом году во время предвыборной гонки Ванесса Фелтнер лично встречалась с Дональдом Трампом. Её пригласили исполнить национальный гимн, когда республиканец прибыл в штат Огайо, чтобы пообщаться с избирателями.

«Трамп любит Америку и хочет восстановить страну — вернуть рабочие места, обеспечить безопасность, укрепить военные силы и покончить с терроризмом. Он сильный лидер, как российский президент Владимир Путин. Уверена, когда Трамп прочтёт петицию, он примет меры», — говорит женщина.