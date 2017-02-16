Американские преступники заражают землю Сирии ураном



Центральное командование Вооруженных сил США призналось 14 февраля, что в ходе боевых операций в Сирии американцы использовали боевые снаряды, содержащие обедненный уран.

По словам официального представителя командования майора Джоша Джакса, "боеприпасы (содержащие обедненный уран - ред.) вместе с обычными снарядами использовались с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств "Исламского государства" (запрещено в России.- ред.), на которых боевики незаконно перевозили нефть", сообщает РИА "Новости"."Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии. Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть", - отметил Джакс.Пояснения Джакса оставляет без ответа главный вопрос: почему опасное токсическое оружие применено против грузовиков, уничтожение которых, в отличие от танков, допустимо другими средствами.До этого военные США использовали боеприпасы с обедненным ураном в ходе двух войн в Ираке - в 1991 г. и 2003 г., в Афганистане в 2001 г. и Югославии в 1999 г.Следствием этого стало увеличение количества онкологических заболеваний у людей, проживающих в регионах, подвергшихся бомбардировкам. Страдают и другие регионы, поскольку радиоактивный материал распространяется ветром на большие расстояния.Особенно сильно пострадали от американских бомбардировок Югославия и Ирак. В 2014 г. Ирак обратился к международному сообществу с призывом подписать соглашение о запрете применения боеприпасов с обедненным ураном. В южных регионах Ирака отмечен всплеск онкологических заболеваний. То же самое происходит в Сербии.На естественную утилизацию урана требуется астрономический срок - миллиарды лет.Сведения об использовании американцами опасного оружия впервые появились в 2015 г. на интернет - ресурсе "Ракка в дни массовых убийств" (Raqqa Being Slaughtered). Подозрения о том, что американцы используют опасные для окружающей среды вооружения, разделяли журналисты интернет-сайта "Международная коалиция за запрет вооружений на основе урана" (ICBUW).Однако до осени 2016 г. официальных подтверждений этих сведений не поступало, а американские военные опровергали любые сообщения на этот счет.В 2015 г. член конгресса США Марта МакСалли подтвердила сведения об использовании американцами боеприпасов с обедненным ураном в Сирии, затем эти сведения подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Координатор ICBUW Дуг Уэйр cчитает, что сведения стали известны случайно: "По своей воле США не сообщили бы об этом".