"Кольщик": Юлия Топольницкая в новом клипе группы "Ленинград"
Группа "Ленинград", можно сказать, открыла актрису Юлию Топольницкую — после съемок в клипе "Экспонат" предложения о работе на телевидении на нее посыпались одно за другим. В перерывах между съемками Юлия не забывает навещать "альма-матер": ходит на концерты "Ленинград" и время от времени снимается в новых клипах Шнурова. Сегодня "Ленинград" представили новый клип - "Кольщик", одну из ролей в котором вновь получила Топольницкая.
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