«Кольщик»: Юлия Топольницкая в новом клипе группы «Ленинград»

Группа "Ленинград", можно сказать, открыла актрису Юлию Топольницкую — после съемок в клипе "Экспонат" предложения о работе на телевидении на нее посыпались одно за другим. В перерывах между съемками Юлия не забывает навещать "альма-матер": ходит на концерты "Ленинград" и время от времени снимается в новых клипах Шнурова. Сегодня "Ленинград" представили новый клип - "Кольщик", одну из ролей в котором вновь получила Топольницкая.

Новый клип "Ленинград"! У меня к вам нереальная любовь. Спасибо! Наконец, в моей фильмографии есть много крови и шрамы,

- написала Юлия в Instagram, поблагодарив Сергея Шнурова, режиссера ролика Илью Найшуллера и всех, кто работал над видео.

Ролик получился в лучших традициях "Ленинграда" остросюжетный, а его главной фишкой стала необычная динамика - весь сюжет 3,5-минутного видео разворачивается с конца к началу

Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"