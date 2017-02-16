«Кольщик»: Юлия Топольницкая в новом клипе группы «Ленинград»

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

"Кольщик": Юлия Топольницкая в новом клипе группы "Ленинград"

Группа "Ленинград", можно сказать, открыла актрису Юлию Топольницкую — после съемок в клипе "Экспонат" предложения о работе на телевидении на нее посыпались одно за другим. В перерывах между съемками Юлия не забывает навещать "альма-матер": ходит на концерты "Ленинград" и время от времени снимается в новых клипах Шнурова. Сегодня "Ленинград" представили новый клип - "Кольщик", одну из ролей в котором вновь получила Топольницкая.

Новый клип "Ленинград"! У меня к вам нереальная любовь. Спасибо! Наконец, в моей фильмографии есть много крови и шрамы,

- написала Юлия в Instagram, поблагодарив Сергея Шнурова, режиссера ролика Илью Найшуллера и всех, кто работал над видео.

Ролик получился в лучших традициях "Ленинграда" остросюжетный, а его главной фишкой стала необычная динамика - весь сюжет 3,5-минутного видео разворачивается с конца к началу

 

Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"

Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"

Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"

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