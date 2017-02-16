«На 50 оттенков темнее»: Instagram-итоги(20 фото)
Эротическая мелодрама уже наделала много шуму в России. Во Владикавказе ее даже пришлось убрать из проката, так как в городе гремели массовые акции протеста. Но такие скандалы и делают фильмы популярными. Картина Джеймса Фоули лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных с 375,8 млн рублей в кассе.
А теперь давайте посмотрим, что-же происходит с людьми в кинотеатрах, во время просмотра данного фильма.
Теперь понятно, почему этот фильм стал самым кассовым за последний уик-энд. Альтернативы просто нет
Источник: pp.vk.me
Настоящего фаната видно сразу
Источник: pp.vk.me
В таком виде многие и приходили на премьеру этого фильма
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
На предпоказах картины, людей развлекали вот такие необычные аниматоры
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Нельзя сказать, что во всех кинотеатрах был аншлаг
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Многие на этот фильм шли не только из-за любви к творчеству американского режиссера
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Кадры из фильма. Из-за этого, собственно, весь сыр-бор
Осталась довольна от просмотра. Сказочка на ночь для женского пола, лёгкая эротика, при этом выдержан сюжет. Не уступает книге. #на50оттенковтемнее
A post shared by alba.500 (@alba.500) on Feb 13, 2017 at 7:57am PST
Источник: pp.vk.me
Не все могли держать себя в руках
Источник: pp.vk.me
Многим фильм понравился так, что они еще долго не могли остановиться
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
Источник: pp.vk.me
А это лицо среднестатистического мужика, по которому все понятно
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