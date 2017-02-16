«На 50 оттенков темнее»: Instagram-итоги (20 фото)

Эротическая мелодрама уже наделала много шуму в России. Во Владикавказе ее даже пришлось убрать из проката, так как в городе гремели массовые акции протеста. Но такие скандалы и делают фильмы популярными. Картина Джеймса Фоули лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных с 375,8 млн рублей в кассе.

А теперь давайте посмотрим, что-же происходит с людьми в кинотеатрах, во время просмотра данного фильма.

Теперь понятно, почему этот фильм стал самым кассовым за последний уик-энд. Альтернативы просто нет Источник: pp.vk.me

Настоящего фаната видно сразу Источник: pp.vk.me

В таком виде многие и приходили на премьеру этого фильма Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

На предпоказах картины, людей развлекали вот такие необычные аниматоры Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Нельзя сказать, что во всех кинотеатрах был аншлаг Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Многие на этот фильм шли не только из-за любви к творчеству американского режиссера Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Кадры из фильма. Из-за этого, собственно, весь сыр-бор Осталась довольна от просмотра. Сказочка на ночь для женского пола, лёгкая эротика, при этом выдержан сюжет. Не уступает книге. #на50оттенковтемнее A post shared by alba.500 (@alba.500) on Feb 13, 2017 at 7:57am PST

Источник: pp.vk.me

Не все могли держать себя в руках Источник: pp.vk.me

Многим фильм понравился так, что они еще долго не могли остановиться Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

Источник: pp.vk.me

А это лицо среднестатистического мужика, по которому все понятно

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