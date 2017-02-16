«На 50 оттенков темнее»: Instagram-итоги (20 фото)

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

«На 50 оттенков темнее»: Instagram-итоги(20 фото)

Эротическая мелодрама уже наделала много шуму в России. Во Владикавказе ее даже пришлось убрать из проката, так как в городе гремели массовые акции протеста. Но такие скандалы и делают фильмы популярными. Картина Джеймса Фоули лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных с 375,8 млн рублей в кассе.
А теперь давайте посмотрим, что-же происходит с людьми в кинотеатрах, во время просмотра данного фильма.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 27 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "«На 50 оттенков темнее»: Instagram-итоги (20 фото)"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
85, за 1,604