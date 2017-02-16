На старшие процессоры AMD Ryzen уже можно оформить предварительный заказ

На прошлой неделе из неофициальных источников стала известна стоимость трёх старших процессоров AMD Ryzen, то есть 8-ядерных моделей Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1700. Теперь же наши коллеги из WCCFTech сообщают, что один бельгийский интернет-магазин начал принимать предварительные заказы на эти процессоры, тем самым подтверждая их стоимость.

Каждая из моделей AMD Ryzen будут доступна как минимум в двух версиях (подробности ниже)Процессоры AMD Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1700 оценены в 499, 389 и 319 евро, соответственно, правда, купить их по этим ценам не получится, ведь это стоимость новинок без учёта НДС, который в Бельгии составляет 21%. Реальная же стоимость процессоров составляет 604, 471 и 386 евро, соответственно. Однако мы не так просто уточнили цену без НДС, ведь она формально подтверждает, что в США новинки будут стоить 499, 389 и 319 долларов США, соответственно.

Интересно, что каждый из трёх процессоров AMD Ryzen 7 доступен в двух версиях, которые отличаются кодовыми названиями, а в случае с процессорами Ryzen 7 1800X и 1700X – ещё и ценой, с разницей в 20 евро (для цены без НДС). Судя по всему, более дорогие версии комплектуются системой охлаждения, то есть представляют собой BOX-версии, тогда как более доступные варианты лишены стандартного охладителя. Остаётся, правда, вопрос в чем отличие между процессорами Ryzen 7 1700 с кодовыми названиями YD1700BBM88AE и YD1700BBAEMPK, ведь стоят они одинаково.

Ещё важно отметить, что в описании процессоров Ryzen 7 указано, что они будут доступны уже 28 февраля. Напомним, что на этот же день AMD запланировала мероприятие Capsaicin & Cream в рамках GDC 2017. Совпадение? Мы так не думаем.

Кроме сообщений о старте предварительных продаж новых процессоров, наши коллеги из WCCFTech опубликовали и официальное изображение упаковки новых процессоров AMD. Она выполнена в чёрном цвете и имеет логотип Ryzen посередине лицевой грани. На боковых гранях разместилась информация о процессоре, а на верхней грани – название и спецификации модели, находящемся внутри коробки. Источником изображения стал тайский интернет-магазин, который, за одно, также подтвердил стоимость новинок, и их рабочие частоты. Например, старший Ryzen 7 1800X оценён в Таиланде в 18 790 таиландских бат, что примерно равно $537.

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