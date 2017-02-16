Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

16.02.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Краснодаре, площадь которого составляет 1,5 тыс квадратных метров.

МЧС: «По предварительным данным, погиб один человек. Всего в доме зарегистрированы 480 жителей, в том числе 90 детей».

Жителей горящего дома размещают в гостинице «Кавказ» и в школе. Всего эвакуированы около 400 человек, данные о пострадавших пока не поступали, сообщает ТАСС.

Пожар начался этим вечером на шестом этаже шестиэтажного дома с мансардой на улице Прокофьева. К месту стянуты дополнительные подразделения, работают более 120 человек и 44 единицы техники.

Пока спасателям не удается локализовать огонь, пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. Ситуацию осложнят то, что в незаконно возведенном микрорайоне отсутствуют пожарные гидранты, и спасателям приходится прокладывать многометровые водные магистрали. Ранее сообщалось, что из-за плотной застройки машины спасателей не могли подъехать близко к месту ЧП.

5ч
НТВ @ntvru

СРОЧНО: многоэтажный дом горит в Краснодаре на площади 1,5 тыс кв. метров

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НТВ @ntvru

Пожар на мансардном этаже 6-этажного жилого дома в Краснодаре. Первые фотографии с места pic.twitter.com/V07UUVGtI5

19:28 - 15 февраля 2017

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