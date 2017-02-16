Почему депутаты присоединили Крым, а сегодня — бегут в Киев

В среду, 15 февраля, Следственный комитет РФ обвинил скрывающегося на Украине экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в крупном мошенничестве и объявил его в федеральный розыск. Накануне сам Вороненков сообщил, что еще в конце прошлого года он бежал на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой-Игенбергс, оперной певицей и также бывшим депутатом Госдумы, только уже от «Единой России».

Он уже дал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а в одном из интервью осудил воссоединение Крыма с РФ, сравнив Россию с нацистской Германией. Примечательно, что, будучи депутатом, Вороненков проявил себя истинным патриотом: поддержал присоединение Крыма, стал одним из инициаторов поправок в закон о СМИ, по которым учредителем российского СМИ не может быть ни иностранное государство, ни россиянин, имеющий гражданство еще одного государства. Также Вороненков являлся соавтором закона о контролируемых иностранных компаниях.

Не нанесут ли столь удивительные метаморфозы ущерб восстанавливающемуся российскому парламентаризму, не заронит ли зерно сомнения в душу избирателей история депутата-перебежчика, и как теперь доверять российским законотворцам — в авторской колонке руководителя аналитической группы «Меркатор», политолога Дмитрия Орешкина.

Мне кажется, что никакого ущерба поведение г-на Вороненкова российскому парламенту не нанесло. Как мы знаем, наш парламент — это не место для дискуссий. Собственно, поэтому многие нынешние депутаты рассматривают Думу исключительно как место, где люди решают свои частные проблемы с помощью приближения к вертикали власти. Это естественное следствие вертикалестроения. Его основной смысл заключается в том, что социальные и экономические блага, а также статус и карьеру, можно получить только из рук вертикали.

Альтернативных путей нет, и не зря Вороненков, будучи вполне состоятельным бизнесменом, пошел в Думу — чтобы быть поближе к пресловутой вертикали. Практически аналогичная картина наблюдалась и в СССР. Если ты вступаешь в партию, то тебе автоматически включается зеленый свет, а если нет — извини. Почти всегда так и было, за редким исключением.

На самом деле Вороненков вел себя как и все остальные депутаты Государственной думы.

Я не удивлюсь, что завтра, если того потребует конъюнктура, он снова будет против Крыма. Сегодня за, завтра против

Конечно, это наносит определенный ущерб КПРФ, потому как есть еще люди, которые до сих пор воспринимают коммунистов как представителей народа. Вороненков очень хорошо показал, что такое современный коммунист. Естественно, КПРФ сейчас от него будет всячески дистанцироваться и демонстрировать, как активно борется с проникающими в ее ряды врагами.

Дениса Вороненкова, на мой взгляд, можно рассматривать как князя Курбского, который в молодые годы делал карьеру и выполнял требования вертикали власти — честно воевал, был ранен, за что и был приласкан. Однако позднее стало понятно, что его карьера достигла пика, и вертикаль власти в лице Ивана Грозного стала рассматривать князя как потенциального конкурента, который может представлять угрозу. Курбский был достаточно умен, чтобы вовремя дать тягу в Литву. В нашем случае все очень похоже — Украина сегодня выполняет роль Великого княжества Литовского. Вместе с тем я не считаю Вороненкова идеалом честного бизнесмена.

В этой истории нет людей, которые вызывают симпатии, здесь присутствуют исключительно исторические аналогии.

Трудно сказать, хороший ли был человек князь Курбский. Во всяком случае, он вовремя сбежал, и его не казнили, как многих в те времена.

Вороненков в прежние времена говорил то, что надо, чтобы выжить, продвинуться в этой системе. Теперь он активно клеймит российский режим, рассказывает, как его ломали в подвалах гестапо, чтобы сохраниться в новой системе ценности, в которой сегодня оказался. Очень важно иметь в голове фильтр, который помогает отсеивать всякую ерунду, транслируемую нашими депутатами. Ведь таких вороненковых сегодня в парламенте, я полагаю, большинство.

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