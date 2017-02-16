Пожар в высотке в Краснодаре перекинулся на соседний дом

16.02.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Пожар в высотке в Краснодаре перекинулся на соседний дом

Пожар в жилом доме в Краснодаре перекинулся на соседний дом. Площадь возгорания составляет уже больше 1500 кв. м.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 15 февраля. Огонь охватил здание, расположенное на улице Прокофьева, после чего начал угрожать другим домам. На место происшествия незамедлительно прибыли бригады экстренных служб.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Однако спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек.

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