Просто умылась: знаменитый фрик Олеся Малибу преобразилась в настоящую красавицу

Олеся Малибу (Кожевникова) прославилась несколько лет назад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлыми губами. Олеся была героиней многих телепроектов: «Дом-2», «Давай поженимся!» и других.

vk.com/id161640001

Внешность Малибу много раз подвергалась критике. Блондинку называли жертвой пластики и советовали вернуть себе естественный вид.

vk.com/id161640001

Похоже, девушка наконец-то прислушалась к общественному мнению. Сейчас Олеся выглядит как совершенно другой человек. 14 февраля Малибу стала гостьей шоу Леонида Закошанского «Говорим и показываем» на НТВ. Выпуск был посвящен пластике звезд. В эфире о своем преображении рассказали Эвелина Бледанс, Анна Грачевская, Виктория Романец и другие.

https://youtu.be/hev8cbpQmOw

Олеся призналась, что сейчас находится в поисках своей второй половинки. Девушка была замужем, но брак быстро распался. «Я хочу сказать, что пластические операции(увеличение груди, губ, удаление ребер) не способствуют хорошему браку, крепкой семье». По словам Малибу, ради любви она готова даже уменьшить грудь.

Олеся провела огромную работу над своей внешностью. Девушка изменила цвет волос,избавилась от безвкусных нарядов, нелепого макияжа, а главное — уменьшила губы. Сейчас Олеся участвует в проекте телеканала «Пятница» «Инстаграмщицы».

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