Рано радуетесь: что на самом деле означает заявление Белого дома по Крыму

Давление на Трампа: Киев рано радуется заявлению Белого дома США по КрымуФедеральное агентство новостей

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Станислав Цеголко заявил, что Киев позитивно оценивает заявление Белого дома об ожиданиях того, что Российская Федерация «вернет Украине Крым». Цеголко назвал это заявление «хорошим». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о заявлении представителя администрации Порошенко и американском отношении к Крыму.

Во вторник, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для представителей средств массовой информации сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трампа ожидает, что Москва займется деэскалацией украинского кризиса на территории Донбасса и «вернет Крым». Однако, стоит обратить внимание на слова Спайсера о том, что ныне Вашингтон, в отличие от предыдущих американских администраций, «хочет поладить с Россией».

В марте 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Крымчане приняли такое решение после антиконституционного государственного переворота в Киеве, который произошел в феврале того же года.

«Заявление пресс-секретаря Трампа по Крыму нужно рассматривать в контексте всех проблем, которые испытывает Трамп при формировании своей команды. В частности, можно вспомнить, какое давление оказывали антироссийские силы в Конгрессе на Трампа при утверждении кандидатуры Тиллерсона на пост главы Госдепартамента. На днях из-за скандала с утечкой подробностей телефонных разговоров Трампа и ряда мировых лидеров, включая российского президента, со своего поста был уволен недавно назначенный советник по безопасности. В том же ряду стоят и резкие заявления против России в ООН от лица нового постпреда США при ООН. Чуть ли не каждый день звучат заявления против Трампа со стороны представителей бывшей элиты, оставшейся при власти. По США проходят весьма радикальные акции протеста против его иммиграционной политики», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Давление на Трампа: Киев рано радуется заявлению Белого дома США по Крымуtwitter.com / @POTUS

В общем, заметил эксперт, не надо забывать о той обстановке в США, которая царит в нынешний переходный период. Многие эксперты уже прогнозировали, что резкой смены курса по проблеме Крыма со стороны США не будет. Что будет прогресс позиции США де-факто (смягчение санкций и риторики по крымскому вопросу), но де-юре все останется как прежде.

«Так сегодня и происходит. Трамп не отказывается от институциональных мер против России по крымскому вопросу, но постоянно говорит о необходимости сближения с Россией. Да, прозвучавшее заявление весьма однозначно. Но, во-первых, это сказал опять не лично Трамп, а его представитель, а во-вторых, заявление не вбросит еще одно полено в топку антитрамповской истерии, которую разгоняют его политические враги внутри США. Крыму и России не станет хуже от этой позиции, так или иначе мы всегда говорили о том, что санкции надолго и к ним надо привыкнуть — хоть бы для того, чтобы не терять свои переговорные позиции из-за крымского вопроса по другим темам. Не стоит надеяться на скорую отмену санкций, а стоит извлекать те преимущества, которые нам дает наряду с проблемами этот санкционный режим. Я говорю в первую очередь о политике импортозамещения во всех отраслях — от сельского хозяйства до машиностроения», — резюмировал Игорь Рябов.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что заявление Цеголко в очередной раз показывает некомпетентность и самоуверенность киевских властей. Они являлись ставленниками предыдущих американских властей, и их нахождение на своих постах полностью зависело от того, насколько эффективно, по мнению Вашингтона, они оказывали давление на Россию. И сейчас их положение крайне ненадежное.

«Но проблема куда глубже. Россия является не стороной, а гарантом выполнения минских соглашений, в отличие от Украины. Киев же всеми силами и способами оттягивает их реализацию, не выполнив пока ни одного из их пунктов. При этом свой саботаж украинские политики обосновывают мифическим противодействием России и срывом договоренностей со стороны республик Донбасса, что также является ничем не обоснованным обвинением. Россия действительно обладает множеством инструментов давления на Украину, которые она даже пока не пыталась задействовать. И с этой точки зрения слова Спайсера можно толковать по-разному, несмотря на обозначение жесткой позиции администрации США к нашей стране. В текущей ситуации со скандалами вокруг отношений окружения Дональда Трампа и России иных заявлений от официального Вашингтона ожидать трудно», — пояснил Сергей Простаков.

Давление на Трампа: Киев рано радуется заявлению Белого дома США по КрымуKorrespondent.net /

Но для Украины ничего позитивного слова Спайсера не означают. Трамп заинтересован, прежде всего, в прекращении конфликта на территории Донбасса, который ясно показывал наряду с войной на Ближнем Востоке слабость позиций США и провал их внешней политики. И в этом случае целесообразность нахождения Порошенко и его окружения вместе с тем же Цеголко у власти оказывается под большим вопросом.

«Упоминание же американской властью необходимости передачи Крыма свидетельствует только об одном — Трамп намерен оказывать давление на Россию и получить от нее какую-либо выгоду. Никакими способами, включая военные, отнять полуостров у России невозможно. Поэтому Крым может быть только предметом давления США на Россию, а Украина, ее власти и интересы при этом Вашингтон не интересуют. Украину, как и при Обаме, при Трампе рассматривают лишь как инструмент решения американских проблем. Поэтому радость Цеголко выглядит совсем неоправданной, а будущее украинской власти — туманным», — резюмировал Сергей Простаков.

Ранее политолог Виктор Олевич высказал газете «Известия» мнение о том, что уход Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности — слабость перед массированным давлением оппозиции на Дональда Трампа.

Рано радуетесь: что на самом деле означает заявление Белого дома по КрымуФедеральное агентство новостей

Как отмечает Газета.Ru, ранее управляющий директор группы Kissinger Associates Inc., в прошлом высокопоставленный сотрудник администрации президента Джорджа Буша-младшего Том Грэм в комментарии изданию утверждал, что Крым никогда не сможет вновь оказаться в составе Украины. При этом, по его мнению, России необходимо добиться легитимизации ситуации.

«Возможно, это компенсация за потерю собственности украинской стороной. Возможно — проявить креативный подход к ресурсам в акватории Крыма с возможностью совместной добычи энергоресурсов», — говорил Грэм.

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