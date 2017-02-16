Тигры, полиция и Юлия Топольницкая в новом клипе группы "Ленинград" на песню "Кольщик"

Группировка "Ленинград" выпустила новый клип — на песню "Кольщик". И главной звездой ролика стала девушка, чье имя теперь неразрывно связано с коллективом, — актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся на всю страну после выхода "Экспоната", другого клипа группы с ее участием, и ставшая уже музой бэнда.

Видео, как это принято у "Ленинграда", смотрится как короткометражный фильм: в кадре разворачивается законченная история, полная страстей и приключений (кстати, клип снят в необычной манере — действие развивается в обратном порядке, с конца к началу).

Место действия — цирк, в ролях — клоуны, дрессировщики, гимнасты, один тигр и одна обезьянка, а также полицейские, бизнесмены, человек в костюме гориллы и девочка с мыльными пузырями, из-за которой в цирке случился переполох.



Впрочем, переполох — это еще мягко сказано: одна оторванная голова, скачущая по арене, чего стоит! Однако Юлии Топольницкой, появляющейся в видео буквально на несколько секунд, такой сюжет пришелся по нраву:

Спасибо большое за опыт! За то что наконец и в моей фильмографии есть много крови и шрамы,

— написала актриса на своей странице в Instagram.

Юлия Топольницкая в клипе "Кольщик"

Кадр из клипа "Кольщик"

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