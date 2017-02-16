Трамп сдал Крым?

Переполох с заявлением пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что президент США надеется на возвращение Крыма в состав Украины, стал как бы продолжением эпопеи со снятием "пророссийского" советника Трампа Майкла Флинна с должности. Однако стоит ли на самом деле волноваться, и почему Трамп так резко "поменял" свое мнение?

Начем с того, что из уст Дональда Трампа не звучало предательских для Москвы фраз о непризнании полуострова российским. Озвучил это предположение его секретарь, компетентность которого ранее подвергалась сомнениям.



Однако от автора фразы про Крым перейдём к хронологии событий. Еще до своего избрания на важный пост, Трамп имел по Крыму совершенно однозначную позицию:





Хотя Кремль даже тогда не надеялся на столь решительный шаг:



Очевидно, что все предыдущие высказывания главы Белого дома про Крым были не более чем частью предвыборной гонки. Вопрос санкций или признания территорий не является для американского лидера приоритетным - и это нормально. Он посчитал, что пока внешнюю политику можно отложить на второй план, в первые 100 дней занявшись собственными проблемами американских граждан. И прогадал - оказалось, что бОльшую популярность его политике может принести не строительство стены на границе с Мексикой, не реформа здравоохранения и не, о боги, создание рабочих мест. А определённость и жёсткость в отношении Москвы.

Непопулярные направления деятельности делают его рейтинги достаточно низкими для только что избранного президента. Лучший способ поднять их - сделать ожидаемые движения, жесткие и вызывающие восторг у американцев и всех проамериканских стран. Но как при этом не испортить отношений с РФ? Сделать это чужими руками, желательно - устами непопулярного у прессы секретаря Белого дома.

Нельзя забывать и о том, что Трампа регулярно обвиняют в пророссийскости, связи с ФСБ, фальсификации на выборах с помощью русских. Отделаться от такого стереотипа не просто, поэтому на руку играет уход Флинна и поэтому линия признания Крыма может немного измениться.

И все-таки, повторюсь, что Дональд Трамп, как настоящий делец, достаточно осмотрителен и осторожен. Лично он не делает громких заявлений и ждет личной встречи с Путиным. А всю шумиху вокруг санкций и полуострова поднимают только его помощники, напоминая, что шоу должно продолжаться.

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