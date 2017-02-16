В Краснодаре потушили крупный пожар в шестиэтажке-самострое

Пожарные ликвидировали открытое горение во вспыхнувшей в Краснодаре многоэтажке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Локализовать огонь, который распространился на полторы тысячи квадратных метров, удалось в 21.54. Открытое горение ликвидировали спустя полчаса. По предварительной информации, выгорело около 20 квартир на шестом этаже.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, вспыхнувшая шестиэтажка оказалась самостроем. Теперь представителям надзорного ведомства предстоит оценить соблюдение градостроительного законодательства при возведении дома, соблюдение пожарной безопасности застройщиком, а также работу местной администрации и контролирующих структур.

На месте инцидента также работают следователи, выясняющие обстоятельства гибели человека во время пожара. Личность погибшего пока не установлена.

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