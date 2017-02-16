Характеристики и цены материнских плат ASUS для процессоров AMD Ryzen
Менее двух недель осталось до официального выхода процессоров Ryzen. Мы уже знаем цены чипсетов, но что с материнскими платами? В сети появились подробности о четырех экземплярах производства ASUS.
Топовая модель – Crosshair VI Hero на чипсете X370 –получила настраиваемую подсветку RGB, звуковой чип SupremeFX и поддержку разгона в автоматическом и ручном режимах. Обилие разъемов радует: восемь портов USB 3.1, четыре USB 2.0, три PCIe x16, три PCIe x1, четыре слота для модулей ОЗУ, восемь портов SATA 6 Гбит/с и один слот M.2. В плату также встроены модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.
АSUS Prime X370-PRO отличается от флагмана незначительно: 10 каналов регулятора напряжения питания процессора вместо 12 и отсутствие беспроводных модулей.
Материнские платы Prime B350-PLUS и Prime B350M-A основываются на процессоре B350, который также поддерживает разгон. Модели получили изолированный аудиочип, четыре слота для модулей ОЗУ DDR4 и шесть портов SATA 6 Гбит/с.
Предположительные цены линейки ASUS следующие:
- Prime B350M-A – 100 долларов;
- Prime B350-PLUS – 120 долларов;
- Prime X370-PRO – 189 долларов;
- Crosshair VI Hero – 290. долларов.
Еще из этой рубрики: