Характеристики и цены материнских плат ASUS для процессоров AMD Ryzen

Менее двух недель осталось до официального выхода процессоров Ryzen. Мы уже знаем цены чипсетов, но что с материнскими платами? В сети появились подробности о четырех экземплярах производства ASUS.

Топовая модель – Crosshair VI Hero на чипсете X370 –получила настраиваемую подсветку RGB, звуковой чип SupremeFX и поддержку разгона в автоматическом и ручном режимах. Обилие разъемов радует: восемь портов USB 3.1, четыре USB 2.0, три PCIe x16, три PCIe x1, четыре слота для модулей ОЗУ, восемь портов SATA 6 Гбит/с и один слот M.2. В плату также встроены модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.