Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)

Актриса снова снялась в очередном клипе Сергея Шнурова на песню «Кольщик».

Группа «Ленинград», можно сказать, открыла актрису Юлию Топольницкую. После съемок в клипе «Экспонат» на нее посыпались предложения о работе на телевидении. В перерывах между съемками Юлия не забывает посещать концерты «Ленинграда» и время от времени снимается в новых клипах Сергея Шнурова. Сегодня «Ленинград» представили новый клип – «Кольщик», одну из ролей в котором вновь получила Юлия Топольницкая. Юлия Топольницкая в клипе «Кольщик»

«Новый клип «Ленинград»! У меня к вам нереальная любовь. Спасибо! Наконец, в моей фильмографии есть много крови и шрамы,»- написала Юлия в Instagram, поблагодарив Сергея Шнурова, режиссера ролика Илью Найшуллера и всех, кто работал над видео. Кадр из клипа «Кольщик»

Видео, как это принято у «Ленинграда», смотрится как короткометражный фильм: в кадре разворачивается законченная история, полная страстей и приключений (кстати, клип снят в необычной манере — действие развивается в обратном порядке, с конца к началу). Кадр из клипа «Кольщик»

Место действия — цирк, в ролях — клоуны, дрессировщики, гимнасты, один тигр и одна обезьянка, а также полицейские, бизнесмены, человек в костюме гориллы и девочка с мыльными пузырями, из-за которой в цирке случился переполох. Кадр из клипа «Кольщик»

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







