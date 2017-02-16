Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)

Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)

Актриса снова снялась в очередном клипе Сергея Шнурова на песню «Кольщик».

Группа «Ленинград», можно сказать, открыла актрису Юлию Топольницкую. После съемок в клипе «Экспонат» на нее посыпались предложения о работе на телевидении. В перерывах между съемками Юлия не забывает посещать концерты «Ленинграда» и время от времени снимается в новых клипах Сергея Шнурова. Сегодня «Ленинград» представили новый клип – «Кольщик», одну из ролей в котором вновь получила Юлия Топольницкая.Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)Юлия Топольницкая в клипе «Кольщик»
«Новый клип «Ленинград»! У меня к вам нереальная любовь. Спасибо! Наконец, в моей фильмографии есть много крови и шрамы,»- написала Юлия в Instagram, поблагодарив Сергея Шнурова, режиссера ролика Илью Найшуллера и всех, кто работал над видео.Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)Кадр из клипа «Кольщик»
Видео, как это принято у «Ленинграда», смотрится как короткометражный фильм: в кадре разворачивается законченная история, полная страстей и приключений (кстати, клип снят в необычной манере — действие развивается в обратном порядке, с конца к началу).Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)Кадр из клипа «Кольщик»
Место действия — цирк, в ролях — клоуны, дрессировщики, гимнасты, один тигр и одна обезьянка, а также полицейские, бизнесмены, человек в костюме гориллы и девочка с мыльными пузырями, из-за которой в цирке случился переполох.Юлия Топольницкая вместе с тиграми в новом клипе «Ленинграда» на песню «Кольщик» (видео)Кадр из клипа «Кольщик»

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