Заявление Белого дома по Крыму вызвало радость в Киеве

В Киеве отреагировали на заявление в Белом доме о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине, а также меры по урегулированию конфликта в Донбассе. Данную позицию нового американского лидера в ходе брифинга озвучил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Заявление Белого дома о позиции Трампа по Крыму позитивно восприняли в Киеве. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что это сообщение является хорошим.

«Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», — написал представитель Порошенко на своей странице в Твиттере.

Слова Спайсера прокомментировали в российском руководстве. Глава комитета нижней палаты Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что озвученная позиция новой администрации США может быть связана с давлением, оказываемым на Дональда Трампа. По мнению российского политика, данное заявление говорит о том, что американский лидер не выдерживает его.

Парламентарий отметил, что прозвучавшая в Белом доме позиция по Крыму расходится с обещаниями, которые были озвучены Трампом в ходе предвыборной компании. Тогда он не исключал, что полуостров будет признан частью РФ, отметил Калашников.

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