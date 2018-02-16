Бойфренд матом обругал исхудавшую Анфису Чехову

Телеведущая чуть не разрыдалась. После этого многое в ее жизни изменилось.

На СТС стартует шоу "Взвешенные и счастливые люди". Участники первых трех сезонов сбросили в общей сложности 400 килограммов лишнего – вес приличного слона!

В новом сезоне предстоит взять и новые вершины. Теперь самый полный участник весит почти 250 килограммов! Ему и остальным 17-ти предстоит побороться за весомые призы – 2,5 миллиона рублей достанется победителю, а 500 тысяч рублей тому участнику, вес которого снизится больше, чем у остальных.

Помогать приходить им в норму будут прославившийся "Черным бумером" рэпер Серега (Сергей Пархоменко), чемпионка Европы по фитнес-бикини Наталья Луговских и чемпион мира по армлифтингу, военный корреспондент Сергей Бадюк.

Вести же программу пригласили Анфису Чехову. Теледива считает, что ей сам бог велел, поскольку когда-то она была полной. "Лет в 14 мои подруги весили по 40 килограммов, а я -72, – рассказала Dni.Ru Анфиса. – Осознав это, у меня началась борьба с весом, которая длится всю жизнь. Я испытала многое – отчаяние, булимию, ненависть к себе. И каждый сброшенный килограмм я выстрадала".

"Я полная от природы, как и моя мама, – продолжает актриса. – А полных людей отвергает общество, считает изгоями. Когда участники шоу "Взвешенные и счастливые люли" шли по улице, дети кричали им вслед: "Мама, смотри какие толстяки пошли!" У некоторых, кстати, никогда в жизни не было женщины, хотя они в годах. Вот и я слышала в свой адрес насмешки – меня обзывали пользователи соцсетей, телезрители. И я решила меняться. Но тяжело было в первую очередь психологически – я срывалась на людей. И, когда я была очень худой, но злой, тогдашний бойфренд сказал мне: "Лучше быть полной, чем такой ****" После этого оскорбления я поняла, что психологический настрой не менее важен, чем здоровое питание и спорт".



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