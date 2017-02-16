Чтобы огонь не взял верх

На внеплановом заседании республиканской комиссии по ЧС руководители министерств, ведомств и муниципальных образований обсудили неблагоприятную обстановку с пожарами в жилом секторе и увеличение числа погибших на пожарах.

Два трагических инцидента произошли 12 и 13 февраля. В селе Бондарево Бейского района в результате пожара погибли мужчина и его девятилетний сын. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности проводки в частном доме. В Черногорске огонь вспыхнул в коллекторе теплотрассы, погибли двое мужчин.

Пожарная обстановка резко ухудшилась буквально за несколько дней. В период с 9 по 13 февраля количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 65 процентов.

С начала года наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в сельской местности, стало больше пожаров в Абазе, Алтайском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском районах. Рост числа погибших зарегистрирован в Абакане, Алтайском, Аскизском, Бейском районах.

Более 70 процентов возгораний ликвидировано в жилом секторе. Отмечено, что 64 процента от общего числа погибших относились к категориям малообеспеченных и маломобильных групп населения — пенсионеры, инвалиды и лица без определённого места жительства.

По-прежнему самыми распространёнными причинами возгораний являются нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, электроприборов и неосторожное обращение с огнём.

Республиканские власти и органы местного самоуправления для стабилизации пожарной обстановки принимают дополнительные меры безопасности по защите территорий и населения от огня.

Прежде всего это касается разъяснительной работы с населением, в районах и городах будет увеличено число проводимых рейдов, сходов граждан, подворовых обходов. Особое внимание необходимо уделить социально неблагополучным семьям, а также тщательно проверять места возможного пребывания лиц без определённого места жительства (бесхозные строения, чердаки и подвалы жилых домов, теплотрассы, канализационные коллекторы).

Главам муниципалитетов поручено взять под личный контроль складывающуюся пожарную обстановку, при ухудшении вводить на подведомственных территориях особый противопожарный режим. К сведению, такой режим уже введён в Алтайском районе с 15 февраля.

Напомним, в период действия режима усиливаются дополнительные требования пожарной безопасности, проводится комплекс надзорных и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки. Также запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ на открытой местности, сжигание мусора на территориях населённых пунктов и организаций.

Нарушителей режима будут привлекать к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесённого ущерба.

На граждан налагается штраф в размере от двух до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.

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