Дизельные электростанции: выбираем с умом и арендуем в компании «Союз-Энергия»

Современные компактные электростанции используются во многих сферах и могут работать на разнообразных видах топлива. Согласно специализированным исследованиям, наиболее выгодными и надежными являются именно дизельные варианты. Для них характерными являются пожаробезопасность и экономное потребление топлива.

К прочим преимуществам дизельного генератора можно отнести износоустойчивость, низкий уровень шума во время эксплуатации, улучшенная автоматика, значительная мощность и легкость сервисного обслуживания. Благодаря всем этим особенностям многие компании приобретают или арендуют указанные источники энергии для своих предприятий. Но прежде чем сделать финальный выбор, они теряются и не знают, какому варианту отдать предпочтение.

На какие моменты следует обращать внимание при покупке или аренде энергетической установки?

На мощность, ведь от этого фактора зависит качество и бесперебойность работы подключенных потребителей. Многие специалисты рекомендуют брать не один мощный генератор, а несколько вариантов с меньшей допустимой нагрузкой.

На вырабатываемый ток. Для помещений бытового уровня отлично подойдут однофазные и двухфазные, тогда как трехфазные используются на промышленных объектах.

На показатель расхода топлива и емкость бака. Данная информация содержится в паспорте объекта. Проанализировав ее, можно без проблем просчитать продолжительность работы устройства, поэтому указанным моментам необходимо уделить особое внимание.

На громкость шума. В некоторых ситуациях даже этот фактор имеет далеко не самую последнюю важность, поэтому важно позаботиться о комфортных условиях работы сотрудников и отдать предпочтение наиболее тихому приспособлению.

Иногда высокая стоимость столь полезных устройств не позволяет компания сделать такую покупку. Поэтому актуальности обретает услуга аренды от организации «Союз-Энергия», которая предоставляет клиенту ДЭС только надежных и проверенных марок. Некоторые станции могут использоваться на территории жилых зон (до 67 дБ). Они экономны и готовы к эксплуатации в любых погодных условиях. Высококачественное дизтопливо стандарта Евро-5 позволит использовать устройство даже при температуре – 35 С. Более того, «Союз-Энергия» доставит технику на объект, проведет консультирование, займется техническим обслуживанием и позаботится о своевременной заправке.

Статья подготовлена совместно с компанией Союз-Энергия

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