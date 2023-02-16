Евросоюз разрабатывает новые санкции против России

Russf Фев 16, 2023 Интересное

В настоящее время ЕС разрабатывает новый пакет санкций, направленных против России. Это будет уже десятый набор мер, предпринимаемых с целью ухудшения российской экономики странами Запада.

Черновой вариант санкций уже разработан. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении нескольких российских банков: «Альфа-банк», Росбанк и «Тинькофф банк». Также ЕС планирует предусмотреть меры, с помощью которых заставит кредитные организации сообщать информацию об активах ЦБ. Однако нюансы пока не уточняются.

Rusfact.com

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