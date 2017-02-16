ГИБДД оправдала женщину-таксиста в конфликте со скорой помощью в Красноярске

ГИБДД Красноярска не выявила нарушений в действиях женщины-таксиста, которую местные жители обвинили в том, что она намеренно не пропустила машину скорой помощи во дворе на улице Гастелло вечером 23 января, сообщает сайт Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция начала проверку по этому случаю после появления в Сети видеозаписи с места событий. На ней видно, как водитель припаркованного легкового автомобиля Nissan загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. Однако после того, как шофер неотложки по громкоговорителю пригрозил вызвать полицию, легковая машина сдала назад, и медики смогли проехать.

На 55-летнюю женщину обрушился общественный гнев, после публичных обвинений она осталась без работы, но заявила, что уверена в своей правоте и будет бороться за справедливость. Она утверждала, что водитель скорой мог без нагнетания обстановки дать ей проехать, а потом вернуться назад, но он якобы специально спровоцировал конфликтную ситуацию и даже слепил ее фарами, вынуждая буквально двигаться на ощупь.

Сотрудники ГИБДД провели административное расследование по данному факту и пришли к выводу, что в действиях женщины отсутствует состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.17 ("Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом") КоАП РФ.

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