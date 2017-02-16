Глава Хакасии выехал в командировку в Москву

У главы Хакасии Виктора Зимина в Москве запланирован ряд рабочих встреч, в том числе с вице-премьером Аркадием Дворковичем.





Переговоры намечены в рамках презентации стратегии промышленного развития Хакасии и в целом Сибирского региона, которая должна состояться на инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля, сообщили в администрации главы Хакасии. Основные направления работы были определены еще год назад на Красноярском экономическом форуме. Речь идет о строительстве и модернизации транспортно-логистической системы, прежде всего, железнодорожной. Активное освоение Бейского каменноугольного месторождения требует увеличения пропускной способности железнодорожных линий.

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