Глава Хакасии выехал в командировку в Москву

16.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

У главы Хакасии Виктора Зимина в Москве запланирован ряд рабочих встреч, в том числе с вице-премьером Аркадием Дворковичем.


 

 

 Переговоры намечены в рамках презентации стратегии промышленного развития Хакасии и в целом Сибирского региона, которая должна состояться на инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля, сообщили в администрации главы Хакасии.  Основные направления  работы были определены еще год назад на Красноярском экономическом форуме. Речь идет о строительстве и модернизации транспортно-логистической системы, прежде всего, железнодорожной. Активное освоение Бейского каменноугольного месторождения  требует увеличения пропускной способности железнодорожных линий.

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