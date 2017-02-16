Грамотный и достойный

Решение провести конкурс на замещение одной вакантной должности в члены квалификационной коллегии судей Республики Хакасия приняли депутаты на заседании президиума Верховного Совета.

— 8 февраля на сессии мы приняли постановление о назначении шести членов квалификационной коллегии судей, хотя по квоте у нас семь представителей общественности. Один соискатель снял свою кандидатуру с рассмотрения в связи с переходом на другую должность, которая не соответствует требованиям. Образовавшуюся вакансию нам необходимо заполнить, — подчеркнула заместитель председателя Верховного Совета Хакасии — председатель комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Светлана Могилина. — Принятое постановление мы публикуем в средствах массовой информации и принимаем предложения о кандидатурах до 10 марта 2017 года.

Согласно условиям конкурса определён круг должностных лиц и объединений, которые имеют право выдвигать кандидатов — это глава Хакасии, президиум Верховного Совета РХ и Советы депутатов районов и городов республики.

Вносить предложения о выдвижении кандидатур вправе граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие в Хакасии, а также общественные организации и политические партии.

Соискатель должен соответствовать следующим требованиям: он должен быть гражданином РФ, не моложе 35 лет, не замещать государственную или муниципальную должность, должность государственной или муниципальной службы, не находиться в статусе адвоката или нотариуса, не являться руководителем организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. К репутации и компетентности также предъявляются требования: претендовать на место в квалификационной коллегии судей может кандидат, не совершивший порочащих его поступков и имеющий высшее юридическое образование.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







