Граница, а не преграда

В аэропорту Абакан нужно обновить пункт пропуска через границу.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу осуществляется в соответствии с требованиями закона «О Государственной границе Российской Федерации». При оформлении международного рейса, помимо пограничного контроля, проводятся таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный и фитосанитарный контроли.

Продолжительность прохождения пограничного контроля на международных рейсах по административному регламенту для одного пассажира — до трёх минут.

В настоящее время инфраструктура воздушного пункта пропуска Абакан не соответствует современным условиям. Пропуск осуществляется по реверсивной схеме, то есть воздушные суда оформляют только на прилёт либо на вылет.

Функции по созданию комфортных условий для пассажиров и обеспечению деятельности пункта пропуска российским законодательством возложены на дирекцию по строительству и эксплуатации объектов Росграницы

(Росгранстрой) и администрацию аэропорта Абакан. Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области направлялись предложения в адрес правительства РХ и администрации ОАО «Аэропорт Абакан» об инициировании вопроса перед министерством транспорта Российской Федерации о проведении реконструкции воздушного пункта пропуска Абакан. Она позволит разделить потоки пассажиров по направлениям прилёт — вылет, создать отдельные залы для убывающих и прибывающих пассажиров, следующих международными рейсами.

За всё время функционирования воздушного пункта пропуска Абакан пограничниками приняты необходимые меры по недопущению незаконного пересечения государственной границы, возникновению конфликтных ситуаций и задержек международных рейсов.

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