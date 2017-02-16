Крипторусские выходят из сумрака, или полный провал в промывании мозгов на Украине

Интереснейший материал дала не только публикация результатов опроса по восприятию Майдана, но и трансляция пресс-конференции по его результатам.

Во-первых, оказалось, что сам опрос называется «Влияние российской пропаганды на общественную мысль Украины»

Исследование серьезное, проведенное КМИС по заказу какой-то шведской конторы. Во-вторых, исследователи констатировали, что вроде бы успех достигнут – менее десяти процентам телезрителей доступны российские телеканалы, и менее двух процентов сказали, что воспринимают их, как достоверный источник информации в освещении войны на Донбассе.

Ну, зато дальше идут самые неожиданные неожиданности.

Несмотря на мантры украинских (да и многих российских) политологов об долгожданном объединении востока и запада Украины в вопросах на события, связанные с Майданом и Донбассом - раскол во мнениях ничуть не уменьшился, а даже вырос.

Так на западе Украины до 90 процентов граждан обвиняют Россию и ЛДНР в срыве Минских соглашений, а на юге и востоке таких около 30 процентов.

Зато на юге Украины более 54 процентов населения считают, что именно Киев целенаправленно срывает мирный процесс, а на западе таких вдвое меньше.

До 80 процентов жителей юга и востока Украины считают, что в продолжении войны заинтересованы украинские олигархи.

Более тридцати процентов населения юга и востока Украины убеждены, что на Украине идут преследования русскоязычных по национальному признаку, а на западе Украины таких всего лишь пять процентов.

Позорным выглядит результаты по вопросу о безнаказанности украинских националистов. Пятьдесят пять процентов жителей юга Украины подтвердили, что на Украине националисты стоят выше закона и преследуют мирных сторонников России. На западе таких оказалось около 5 процентов.

Но самый провал украинского режима проявился в вопросе «Согласны ли вы с тем, что события зимы 2014 года – незаконный вооруженный переворот?»

Во-первых, то, что с этим согласились более трети населения Украины (а ведь жители Крыма и Донбасса в опросе не участвовали), - это совершенно позорный итог трехлетнего правления Порошенко, трехлетнего промывания мозгов восхвалениями «революции гидности».

Но самое главное, даже под прессом угроз СБУ и радикалов, даже понимая, что положительный ответ на этот вопрос может повлечь тяжелые последствия, 51 процент жителей юга Украины ответили на этот вопрос положительно. На западе Украины таких оказалось 18 процентов.

Не напрасно же один из участников пресс-конференции трагично воскликнул: «Мы уже потеряли Юг!».

Конечно, такие результаты не могут повлечь за собой дальнейшее закручивание гаек в тоталитарной информационной системе Украины. Антон Геращенко на этой пресс-конференции предлагал закрыть доступ к неугодным информационным ресурсам в интернете, усилить давление на всяческие СМИ, причисленные к пророссийским. Ну, и конечно, опять во все виновата Россия. Даже в отсутствии российских телеканалов, она продолжает вредоносную работу по срыву построения цветущей неньки.

Но это уже вопрос к психотерапевтам.