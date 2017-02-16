МИД России предупредил об «охоте» спецслужб США за россиянами в 111 странах

Министерство иностранных дел России предупредило граждан, выезжающих за границу, что в 111 странах существует угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче", - отмечается в сообщении ведомства.

Министерство напоминает, что Вашингтон имеет договоры о взаимной выдаче преступников со 111 странами мира. К ним, в частности, относятся Австралия, Австрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Таиланд, Турция, Чехия и другие.

В заявлении также говорится, что до сих пор фиксируются случаи "неприемлемой практики охоты за россиянами" во многих странах, несмотря на призывы Москвы наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М.В.Сенах, А.Е.Сергеев и М.В.Серов из Финляндии и М.Э.Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С.В.Лисова в Испании", - подчеркивает МИД.

Напомним, 19 января правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали российского программиста Станислава Лисова, который занимается поддержкой и разработкой сайтов.