В 90-страничном документе был представлен краткий обзор наиболее серьёзных вызовов и проблем современной мировой политики, которые могут положить конец миропорядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

Среди них — кризис либеральной демократии и европейской оборонной политики, угроза терроризма со стороны джихадистских группировок, территориальные споры в Тихоокеанском регионе. Кроме того, в докладе говорится о самоустранении США из мировой системы безопасности, а также о распространении фейковых новостей и нелегально добытых секретных документов. При этом отмечается риск не только расшатывания прежних международных отношений, но и возникновения конфликтов внутри отдельных государств.

В докладе был упомянут и телеканал RT. По словам авторов документа, бюджет RT в 2016 году составил €400 млн. Это почти в два раза больше реальных цифр, информация о которых есть в открытом доступе. В действительности бюджет RT составил около €220 млн.

Примечательно, что в докладе Мюнхенской конференции по безопасности отсутствуют данные об американском Совете управляющих по вопросам вещания (BBG), который финансируется из госбюджета США и курирует, в частности, «Радио Свобода» и «Голос Америки» (VoA).

Только на прошлой неделе глава BBG Джон Лэнсинг в эфире Национального общественного радио США отметил, что его агентство получает около $750 млн в год, в то время как, по их предположениям, «финансирование российских государственных СМИ превосходит эту цифру в 10 раз».

При этом совокупный бюджет телеканала RT и МИА «Россия сегодня», в состав которого входит международное новостное агентство и радио Sputnik, составляет приблизительно половину финансирования самого BBG.

Авторы документа принесли RT свои извинения и обещали связаться с ответственными за эту ошибку.