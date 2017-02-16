Наиболее популярным источником новостей о происходящих событиях в мире стал Интернет

Сегодня многие люди стараются быть в курсе последних мировых событий.

Не так давно главным информатором было телевидение, но за последние годы многие люди переместились в Сеть и стали получать необходимые сведения посредством популярных новостных порталов, которые обновляются с завидным постоянством. Как показывают аналитические данные, народ стал меньше доверять сведениям журналистов многих каналов, обращая свое внимание на новостную ленту в Мировой паутине. Особое внимание пользователи уделяют специализированным сайтам, новостным порталам.

Подобные перемены произошли довольно быстро, специалисты ukr.media считают, что именно за Сетью будущее, ведь даже многим представителям старшего поколения успешно удается осваивать особенности «царства безграничных возможностей». Не исключено, что через 40 — 50 лет актуальными будут интернет-каналы, производящие вещание только на просторах Мировой паутины. Специалисты не отрицают и ту теорию, согласно которой произойдет еще одна «волна» модернизации информационных источников и Интернет потеряет свою позицию.

В любом случае, время покажет, а сегодня мировые новостные порталы могут смело считаться базовыми источниками информации для большинства людей.

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